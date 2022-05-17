Махачев считает, что Хабиб Нурмагомедов с легкостью победил бы Оливейру

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сделал предположение, как бы завершился бой между его соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Как бы Оливейра победил Хабиба? Если честно, я считаю, что это очень легкий бой для Хабиба, потому что стилистически давление Оливейры не сработает против него. Хабиб сам прессингует всех соперников, изматывает их и удерживает внизу. Но нам не нужно говорить, что Хабиб победил бы Оливейру или Оливейра – Хабиба. Я побью Чарльза, и все всё поймут», - приводит слова Махачева «МетаММА».

Оливейра является обязательным претендентом на чемпионский пояс UFC в легком весе. Он потерял данный титул, так как не сдал вес в прошлом бою с американцем Джастином Гэйтжи. За свою карьеру Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений, также один бой с его участием был признан недействительным.

На счету Махачева 22 победы при одном поражении.