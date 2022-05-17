Фергюсон предложил Нурмагомедову разрешить разногласия в поединке тренеров

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон снова вызвал россиянина Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру.

«Я поверил, когда отец Хабиба сказал, что мы должны конкурировать. Я поверил в это, и я бы с удовольствием тренировал против него на реалити-шоу The Ultimate Fighter. Как насчет этого? Лучший выиграет со своей командой.

Я гарантирую, мой тренинг будет намного лучше твоего, Хабиб. Не имеет значения, в какой игре мы будем конкурировать, все равно будет круто провести там время, пожать чуваку руку, оставить позади конфликт и двигаться дальше» , - приводит «МетаММА» слова Фергюсона, сказанные в эфире шоу The MMA Hour.

Добавим, что Хабиб так и не успел провести поединок с Тони. Данное противостояние откладывалось пять раз по вине обоих спортсменов, а также пандемии коронавируса.

Фергюсон потерпел поражение в четырех боях подряд, в своем последнем поединке он был 8 мая (мск) нокаутирован американцем Майклом Чендлером.