Хабиб Нурмагомедов не может предугадать свои действия, в случае проигрыша Махачева Оливейре

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался на счет предположения американца Даниэля Кормье о том, что россиянин может возобновить свою карьеру, в случае поражения своего соотечественника Ислама Махачева бразильскому бойцу смешанных единоборств Чарльзу Оливейре.

«Знаете, Даниэль всегда любит играть в игры. Этот парень всегда играет в игры. Он играет в них даже в ММА. Сейчас он закончил карьеру и играет в гольф. Теперь он везде, все время играет в игры со мной.

Безусловно, это очень интересно для фанатов. Это была бы сумасшедшая драма. Но я не знаю, как буду чувствовать себя, если кто-то победит Ислама. Дело в том, что это эмоциональный момент. Мы были рядом всю жизнь, с самого начала, с детства. Мы выступали в любителях под руководством моего отца, затем перешли в профессионалы. Мы делаем это вместе больше 20 лет», - приводит слова Нурмагомедова MetaMMA, ссылаясь на Sportskeeda.

Напомним, что Оливейра был лишен чемпионства UFC в легком весе, так как провалил взвешивание перед боем с американцем Джастином Гэтжи. Победив своего соперника, Оливейра стал претендентом за пояс.

Махачев за карьеру одержал 22 побед, потерпев одно поражение.