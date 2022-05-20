Президент M-1 Global считает, что Хабиб Нурмагомедов может вернуться в спорт

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн ожидает, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить свою карьеру в любой момент.

«Хабибу надо самому подраться. Зачем ему делать бой Фёдора, не понимаю. Емельяненко тоже заканчивал карьеру. Поэтому Нурмагомедов сам может вернуться на разок и провести ещё один поединок», - приводит слова Финкельштейна RT.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после того, как в третий раз защитил титул чемпиона UFC. На счету Хабиба 29 боев, в каждом из которых он одержал победу.