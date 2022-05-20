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Финкельштейн не думает, что дос Сантоса можно уговорить на бой с Федором Емельяненко

Организовать данный поединок пытается Хабиб Нурмагомедов.
20 мая 2022 17:37
автор: Максим Скороходов

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн оценил шансы организовать поединок между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и бразильцем Джуниором дос Сантосом.

«Как я понимаю, у Фёдора сейчас якобы последний бой. В 2012 году я тоже организовал его последнюю схватку. Прошло десять лет. Что касается битвы с Джуниором дос Сантосом, Скотт Кокер — не очень простой парень, он хитроватый. Не думаю, что они с Хабибом о чём-то договорятся, если Емельяненко находится под контрактом с Bellator. У Кокера будут завышенные требования», - приводит слова Финкельштейна RT.

Емельяненко был чемпионом мира в тяжелом весе в нескольких промоушенах. На его счету 40 побед при шести поражениях и одном бое, признанном несостоявшемся.

Дос Сантос выступает в UFC, за карьеру он провел 30 боев в ММА со статисткой 21 победа, девять поражений.

источник: «RT на русском»
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