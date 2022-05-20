Макрегор принес извинения Фергюсону за оскорбление в его адрес после поединка с Чендлером

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к Тони Фергюсону в своих соцсетях.

Напомним, что после поражения американца в поединке со своим соотечественником Майклом Чендлером ирландец назвал Фергюсона «куриным наггетсом».

– Мне жаль, что я набросился на Тони. Честно говоря, социальные сети – не лучшее место для каких-либо позитивных обращений, поскольку здесь такое не поощряется, – написал Макгрегор.

Напомним, что Фергюсон уступил Чендлеру на турнире UFC 274, который состоялся 7 мая этого года. Во втором раунде поединка 38-летний спортсмен пропустил от своего соперника тяжелый удар в область челюсти и потерял сознание.

Это поражение стало для Фергюсона четвертым кряду в карьере.