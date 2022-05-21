Лиана Джоджуа уступила Дарье Железняковой

30-й тур РПЛ с серебряным матчем «Динамо» — «Сочи» и игрой жизни для Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует

21 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о заключительном тридцатом туре.