Лиана Джоджуа уступила Дарье Железняковой

Спортсменки провели полный бой, который состоял из трех раундов. Железнякова превосходила Джоджуа в габаритах, Лиана дралась не в своем весе, а на категорию выше. Поединок прошел в стойке, где Железнякова имела больший успех благодаря своему превосходству в антропометрических данных, а перевести поединок в борьбу у грузинской спортсменки полноценно не получилось. В итоге Дарья Железнякова одержала победу единогласным решением судей и осталась непобежденной спортсменкой, а Лиана Джоджуа потерпела третье поражение подряд.
источник: «Советский спорт»