Алиев нокаутировал бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова в дебютном бою в Eagle FC

Российский боец смешанного стиля Ахмед Алиев провел свой дебютный поединок в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Алиев победил представителя США Даррелла Хорчера на турнире Eagle FC 47 в Майами.

Поединок завершился спустя 30 секунд после начала. Хорчер после точного удара Алиева оказался на полу, россиянин начал добивать соперника, и рефери остановил поединок.

Таким образом, для Алиева эта победа стала 21-й в 28 боях за карьеру. Хорчер, который в 2016 году дрался с Нурмагомедовым в UFC и проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде, потерпел шестое поражение в 20 поединках.