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Штырков назвал Кудряшова фаворитом в бою с Вагабовым

Боксерский поединок пройдет 11 июня в «Лужниках».
25 мая 2022 12:51
автор: Максим Скороходов

Боец смешанных единоборств Иван Штырков назвал фаворита боксерского поединка между россиянами Вагабом Вагабовым и Дмитрием Кудряшовым.

«На бумаге Кудряшов должен победить, тем более если будет шесть раундов. Вагабов, конечно, хороший боец, но он не боксер величайшего уровня. А Кудряшов, извините меня, имеет неплохой бэкграунд в боксе. Дмитрий будет находится на своей территории. А шесть раундов – Кудряшову будет, что называется «с рук», - приводит слова Штыркова MetaMMA.

Кудряшов провел 29 профессиональных боксерских боев, в которых одержал 24 победы (23 - нокаутом) и потерпел пять поражений.

Вагабов не знает поражений в боксе, но он провел на профессиональной ринге только три поединка.

Бой Кудряшов - Вагабов пройдет в рамках Гран-при Pravda.

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