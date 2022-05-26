Александр Емельяненко: Увидел страх в глазах Дацика

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился мнением о своем будущем сопернике Вячеславе Дацике.

Ранее стало известно, что поединок пройдет на боксерском ринге и состоится в сентябре 2022 года. Более точную дату организаторы объявят позднее.

«Какие эмоции к Дацику испытал? Никаких. Увидел страх в его глазах. И боязнь. Одно дело за кадром говорить и блатовать, а другое дело - перед лицом встать и посмотреть в глаза», - приводит слова Емельяненко Sport24.

Напомним, в крайнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, а 42-летний Дацик нокаутировал бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.