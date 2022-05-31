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Федор Емельяненко просит поддержать Терентьева на выборах президента Союза ММА России

«Последний император» не доволен деятельностью текущего руководства организации.
31 мая 2022 16:46
автор: Максим Скороходов

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев сообщил, что его кандидатуру на выборах главы организации поддерживает бывший чемпион мира в тяжелом весе Федор Емельяненко.

«Фёдор Владимирович разослал руководителям федераций просьбу поддержать мою кандидатуру на выборах. У нас 81 федерация, аккредитованная Союзом ММА России. Только в четырёх субъектах федераций нет. На выборах должно присутствовать более 50% представителей. Дальше — открытое голосование, люди поднимают таблички, за кого они. Для победы нужно получить 51%», - приводит слова Терентьева RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Выборы президента Союза ММА России пройдут 14 июня в Москве. Конкурентом Терентьева будет нынешний глава организации Радмир Габдуллин, деятельность которого не устраивает Емельяненко, из-за чего он 1 апреля вышел из Союза ММА России.

источник: «RT на русском»
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