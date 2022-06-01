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Шаблий считает, что Фахретдинов попытается побороть Михайлидиса

Поединок пройдет 4 июня на UFC Fight Night.
01 июня 2022 15:34
автор: Максим Скороходов

Российский боец смешанный единоборств Александр Шаблий предположил, каким образом его соотечественник Ринат Фахретдинов планирует победить грека Андреаса Михайлидиса на UFC Fight Night 207.

«Могу сказать, что Ринат хорошо видит бой, у него отличный уровень борьбы. Мне понравилось, как он борется, контролирует, как он чувствует борьбу. В борьбе он очень вынослив. Думаю, что его план на бой будет акцентирован именно на борьбе. В стойке Ринат тоже видит все удары», - приводит слова Шаблия Мета ММА.

Отметим, что Фахретдинов проиграл только два боя в ММА, одержав 21 победу.

На счету Михайлидиса 13 побед и пять поражений в 18 поединках.

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Шаблий считает, что Фахретдинов попытается побороть Михайлидиса
Поединок пройдет 4 июня на UFC Fight Night.
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