Алистар Оверим: Допускаю, что мой поединок с Федором Емельяненко будет организован

Известный боец смешанных единоборств Алистар Оверим ответил на вопрос о том, планирует ли он провести бой с представителем России Федором Емельяненко.

Отметим, что в последний раз 42-летний нидерландец выходил в октагон в феврале этого года. Тогда он уступил россиянину Александру Волкову на турнире UFC Fight Night 184.

– Я уважаю Федора. Однако в последнее время он мало дрался. Думаю, что неправильно драться с теми, кто давно не выходил в октагон. Не сказал бы, что я сильно заинтересован в поединке с Емельяненко, но посмотрим. Допускаю, что бой состоится. Подобные вещи происходят очень быстро, – сказал Оверим в эфире MMA Hour.

Напомним, что в своей карьере Оверим одержал 47 побед и потерпел 19 поражений. Что касается Емельяненко, то на счету 45-летнего спортсмена 40 побед и шесть поражений. За последние два года россиянин принял участие лишь в двух поединках – против американцев Квинтона Джексона (2019 год) и Тимоти Джонсона (2021). В обоих боях он нокаутировал своих соперников.