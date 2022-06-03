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Вагабов готов помочь Емельяненко подготовиться к бою с Дациком

Бой состоится в сентября нынешнего года.
03 июня 2022 12:09

Чемпион UFC Fight Nights в Вагаб Вагабов готов помочь российскому бойцу смешанного стиля Александру Емельяненко подготовиться к бою с соотечественником Вячеславом Дациком.

Ранее стало известно, что поединок пройдет на боксерском ринге и состоится в сентябре 2022 года. Более точную дату организаторы объявят позднее.

«Если он будет соблюдать спортивный режим, то я, конечно, помогу ему подготовиться к Дацику. Просто сегодня Александр никого не слушает», - приводит слова Вагабова «СЭ».

Напомним, в крайнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона, а 42-летний Дацик нокаутировал бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

источник: «Спорт-Экспресс»
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