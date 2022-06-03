Волков оказался легче Розенстрайка на взвешивании перед боем на турнире UFC Fight Night 207

Сегодня, 3 июня, состоялась процедура взвешивания российского бойца ММА Александра Волкова и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка перед очным поединком в рамках турнира UFC Fight Night 207.

Отметим, что весы под Волковым показали результат 116,3 кг, а под его соперником – 117,5 кг. Их бой состоится в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.

Напомним, что в своей карьере Волков одержал 34 победы (22 нокаутом) и потерпел 10 поражений. В последний раз 33-летний россиян выходил в октагон в марте этого года, уступив британцу Тому Аспиналлу.

Что касается Розенстрайка, то на счету 34-летнего бойца 12 побед (11 нокаутом) и три поражения.