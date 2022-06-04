Президент лиги Хабиба исключил участие в ней Александра Емельяненко

Глава Eagle FC Равиль Завуров заявил, что дорога в лигу для Александра Емельяненко закрыта по состоянию здоровья спортсмена.

«Возможен ли в будущем бой между Артуром Гусейновым и Александром Емельяненко? С каждым месяцем, наверное, у Александра и здоровье чуть такое… Видел его последнее интервью, в котором он еле ходил, поэтому, скорее всего, по крайней мере в нашей лиге такого не будет. В России для Александра площадок много, поэтому с этим проблем нет. Удачи и здоровья ему», — приводит слова Завурова «Спорт-экспресс».

Напомним, в последнем поединке 40-летний Емельяненко победил на голых кулаках бывшего бойца ММА Джеффа Монсона. Бой проходил в ночь с 23 на 24 февраля. Ранее бойцы встречались в 2012 году по правилам ММА и победу одержал «снеговик» во втором раунде удушающим приемом.