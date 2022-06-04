Бернс - о шансах Чимаева против Усмана: У Хамзата нет ничего такого, чего бы Камару не видел

Бразильский боец Гилберт Бернс оценил шансы Хамзата Чимаева против действующего чемпиона полусредней весовой категории Камару Усмана.

«Бойцовский интеллект у них разный, здесь у Усмана преимущество. Я думаю, что Камару очень умен, плюс он очень сильно бьет. Камару нокаутировал меня, а Хамзат не смог сделать это за три раунда. Я думаю, что Камару бьет сильнее.

Хамзат хорош, но у него нет ничего такого, чего не бы не видел Камару», - цитирует Бернса MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке Чимаев, выступающий под флагом Швеции, одолел бывшего претендента на титул Гилберта Бернса. Всего за карьеру в ММА он одержал 11 побед и не потерпел ни одного поражения.

Что касается Усмана, то 34-летний нигериец является лучшим бойцом лиги вне зависимости от веса. Он идет на победной серии из 18 боев кряду.