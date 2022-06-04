Камил Гаджиев рассказал, кого считает фаворитом боя Волков - Розенстрайк

Известный менеджер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем главном бою UFC Fight Night 207 между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком.

«Розенстрайк - фаворит в этом поединке. Если смотреть на вещи сурово и исходить из того, что Саша показывает в поединках с топовыми спортсменами, а Розенстрайк близок к топу, то, скорее всего, Волков проиграет. Но Саша очень нестабильный боец, который может выдать фееричный бой. В принципе, никто не удивится и его победе», - приводит слова Гаджиева Sport24.

Напомним, что в своей карьере Волков одержал 34 победы (22 нокаутом) и потерпел 10 поражений. В последний раз 33-летний россиян выходил в октагон в марте этого года, уступив британцу Тому Аспиналлу.

Что касается Розенстрайка, то на счету 34-летнего бойца 12 побед (11 нокаутом) и три поражения.