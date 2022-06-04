Тактаров будет секундантом Волкова в бою с Розенстрайком

Первый российский чемпион UFC и ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров будет находиться в углу тяжеловеса Александра Волкова в бою против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

«Доброе утро всем, Олег Тактаров из Вегаса. Сегодня два боя, Ринат и Алекс Волков. Думаю, что всё будет хорошо, ребята в порядке. Главное – верить в наших, всё будет замечательно», - сказал Олег Тактаров на видео, опубликованном в социальных сетях UFC.

Напомним, что в своей карьере Волков одержал 34 победы (22 нокаутом) и потерпел 10 поражений. В последний раз 33-летний россиян выходил в октагон в марте этого года, уступив британцу Тому Аспиналлу.

Что касается Розенстрайка, то на счету 34-летнего бойца 12 побед (11 нокаутом) и три поражения.