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Тактаров будет секундантом Волкова в бою с Розенстрайком

Поединок состоится в ночь с 4 на 5 июня
04 июня 2022 22:26
автор: Александр Бойченко

Первый российский чемпион UFC и ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров будет находиться в углу тяжеловеса Александра Волкова в бою против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

«Доброе утро всем, Олег Тактаров из Вегаса. Сегодня два боя, Ринат и Алекс Волков. Думаю, что всё будет хорошо, ребята в порядке. Главное – верить в наших, всё будет замечательно», - сказал Олег Тактаров на видео, опубликованном в социальных сетях UFC.

Напомним, что в своей карьере Волков одержал 34 победы (22 нокаутом) и потерпел 10 поражений. В последний раз 33-летний россиян выходил в октагон в марте этого года, уступив британцу Тому Аспиналлу.

Что касается Розенстрайка, то на счету 34-летнего бойца 12 побед (11 нокаутом) и три поражения.

источник: UFC Russia
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