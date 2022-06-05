Волков одержал победу над Розенстрайком техническим нокаутом в рамках турнира UFC Fight Night 207

В ночь на 5 июня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 207, главным поединком которого являлась очная встреча россиянина Александра Волкова и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.
Отметим, что бой завершился в первом раунде – российский спортсмен победил техническим нокаутом.
Таким образом, 33-летний Волков выиграл свой 35-й поединок в карьере при десяти поражениях. Что касается Розенстрайка, то на счету 34-летнего бойца 12 побед (11 нокаутом) и четыре поражения.
источник: «Советский спорт»