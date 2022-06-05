Волков после победы над Розенстрайком заявил, что рассчитывал отправить своего соперника в нокаут

Российский боец UFC Александр Волков оценил свою победу над Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама в главном поединке турнира UFC Fight Night 207.

Напомним, что рефери остановил бой в первом раунде, зафиксировав победу 33-летнего россиянина техническим нокаутом.

– Чувствовал, что смогу финишировать его, если представится такая возможность. Я знаю, что у него плохая защита, особенно когда он стоит у сетки. Я прижал его к сетке и пошел в атаку. Хороший бой, – сказал Волков после боя.

Также россиянин заявил, что готов в ближайшие месяцы вновь выйти в октагон.

Добавим, что Волков выиграл свой 35-й поединок в карьере при десяти поражениях. Что касается Розенстрайка, то на счету 34-летнего бойца 12 побед (11 нокаутом) и четыре поражения.