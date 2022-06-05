Розенстрайк выразил разочарование ранней остановкой поединка с Волковым

Боец из Суринама Жаирзиньо Розенстрайк высказался по поводу поражения от представителя России Александра Волкова в рамках главного поединка турнира UFC Fight Night 207.

Отметим, что бой был остановлен в первом раунде на отметке 2:12. После серии тяжелых ударов россиянина по своему оппоненту судья принял решение остановить поединок и присудить победу Волкову техническим нокаутом.

– Я нахожусь в небольшом замешательстве от того, каким образом прошел бой, а также разочарован его остановкой. Ситуация была действительно тревожной, но я был еще очень далек от того, чтобы сдаться. Я только начал обмениваться с Александром тяжелыми ударами. В любом случае спасибо ему за то, что согласился на поединок, – написал Розенстрайк в своих соцсетях.

Напомним, что 34-летний Розенстрайк потерпел свое четвертое поражение в карьере при 12 победах (11 нокаутом). Что касается Волкова, то на счету 33-летнего спортсмена 35 побед (23 нокаутом) и десять поражений.