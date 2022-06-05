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Волков заключит новое трудовое сотрудничество с UFC

В ночь на 5 июня россиянин победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.
05 июня 2022 14:16
автор: Владислав Корегин

Журналист Игорь Лазорин сообщил о том, что UFC заключит новый контракт с российским бойцом Александром Волковым.

По его словам 33-летний спортсмен должен был продлить действующее соглашение с промоушеном после победы над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night, который прошел в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.

– Как мне только что рассказал менеджер Александра Волкова Иван Банников, Саша после победы над Розенстрайком подпишет новый контракт с UFC. По действующему соглашению у него остался только один бой, – написал Лазорин в своих соцсетях.

Напомним, что поединок между Волковым и Розенстрайком завершился в первом раунде – россиянин победил техническим нокаутом. Таким образом, Александр выиграл свой 35-й бой в карьере при десяти поражениях.

источник: «Советский спорт»
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