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Федор Емельяненко – о поединке с Дос Сантосом в лиге Хабиба: Этот бой мне не интересен

Последний Император объяснил, почему не хочет драться с экс-чемпионом UFC.
05 июня 2022 19:07
автор: Артур Гичунцев

Российский боец Bellator Федор Емельяненко исключил вероятность своего поединка с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором Дос Сантосом.

Ранее сообщалось, что 44-летний ветеран может сразиться с бразильцем на турнире EFC. Этот промоушен принадлежит бывшему бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Именно он заявил о желании свести Емельяненко с Дос Сантосом.

«На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду тоже. Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту да и мне не интересен этот бой с Джуниором дос Сантосом. Прежде всего из-за поражения последнего», – сказал россиянин, чьи слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир онлайн-кинотеатра Okko.

Ранее Емельяненко заявил, что хочет получить реванш с американцем Райаном Бейдером, которому проиграл в январе 2019 года.

источник: Чемпионат.com
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