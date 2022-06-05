Федор Емельяненко – о поединке с Дос Сантосом в лиге Хабиба: Этот бой мне не интересен

Российский боец Bellator Федор Емельяненко исключил вероятность своего поединка с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джуниором Дос Сантосом.

Ранее сообщалось, что 44-летний ветеран может сразиться с бразильцем на турнире EFC. Этот промоушен принадлежит бывшему бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Именно он заявил о желании свести Емельяненко с Дос Сантосом.

«На меня никто из команды Хабиба не выходил, на мою команду тоже. Со Скоттом Кокером планировалась встреча, но, как я понял, Скотту да и мне не интересен этот бой с Джуниором дос Сантосом. Прежде всего из-за поражения последнего», – сказал россиянин, чьи слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир онлайн-кинотеатра Okko.

Ранее Емельяненко заявил, что хочет получить реванш с американцем Райаном Бейдером, которому проиграл в январе 2019 года.