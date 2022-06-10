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Харитонов рассказал, в каком случае Волков может выиграть у Нганну

В прошедшем бою россиянин нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка.
10 июня 2022 21:16
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал, что у Александра Волкова есть все шансы на победу в бою с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Саня может стать чемпионом UFC, почему нет? Он высокий, крепкий, прогрессирует с каждым днем. Я очень хорошо представляю его в поединке против Фрэнсиса Нганну. Если Саня перетерпит два раунда, то спокойно может выиграть», - сказал Харитонов в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».

Напомним, что поединок между Волковым и Розенстрайком завершился в первом раунде – россиянин победил техническим нокаутом. Таким образом, Александр выиграл свой 35-й бой в карьере при десяти поражениях.

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