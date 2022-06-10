Тактаров надеется, что его внесут в Зал славы UFC

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров выразил надежду, что его включат в Зал славы UFC вместе с его бывшим бразильским соперником Марком Руасом.

«Я думаю, что Руас и я должны быть там одновременно. Однако если меня попросят войти в Зал славы в одиночку, я отвечу: «Без Марко я туда не войду». Это все. Либо мы войдем вместе, либо я откажусь.

Я рад, что они помнят всех бойцов, и очень надеюсь, что они обратят свой взор и на чемпиона UFC 7 Марко, и на меня как на победителя турнира UFC 6», - цитирует Тактарова Ag Fight.

Напомним, что Тактаров провел 24 боя в профессиональной карьере, в которых 17 раз одержал победу, пять раз проиграл и еще два поединка закончились вничью.

54-летний спортсмен является первым российским чемпионом UFC.