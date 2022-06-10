Гилберт Бернс – о бое Шевченко и Сантос: Хочу, чтобы Тайла победила, но Валентина на другом уровне

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс сделал прогноз на предстоящий поединок UFC 275 между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос.

«Я хочу, чтобы Тайла победила. Я думаю, что у нее есть все, что ей нужно. У нее хороший удар, грэпплинг, физически она зверь: подтянутая и мощная. Я думаю, что она что-то может, но Шевченко на другом уровне. Я буду смотреть этот бой. Я люблю Валентину как чемпионку, все, что она представляет. Конечно, я хочу, чтобы Тайла победила, но для нее это большое испытание», - цитирует Бернса SportsKeeda.

Добавим, что Валентина провела в смешанных единоборствах 25 поединков, в которых одержала 22 победы. На счету Сантос 19 побед и лишь одно поражение. Она занимает четвертое место в наилегчайшем рейтинге организации.