Уайт готов организовать Махачеву поединок против Дариуша в UFC

Президент UFC Дэйна Уайт вновь заявил, что готов организовать поединок между Исламом Махачевым и Бенеилом Дариушем.

Напомним, что ранее поединок между россиянином и американцем не состоялся по причине того, что боец из США сломал ногу.

«Пока нет решения, но я хочу организовать поединок между Махачевым и Дариушем», - приводит ESPN слова Уайта.

Добавим, что на счету 30-летнего Махачева 22 победы и одно поражение. В активе 33-летнего американца 21 победа, одна ничья и четыре поражения.