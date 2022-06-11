Боец UFC Уиттакер уверен, что он справился бы с Чимаевым в борьбе

Австралийский боец UFC Роберт Уиттакер считает, что он смог бы навязать достойную конкуренцию Хамзату Чимаеву в поединке.

«Это было бы трудно. Я бы наносил мидлики так активно, что вы не поверили бы своим глазам. Я не думаю, что моя правая нога коснется пола. Он классный парень. Однако я дрался с борцами раньше; Я дрался с Йоэлем Ромеро. Он серебряный призер . Конечно, это не грэпплинг, но я думаю, что справился бы, если бы мы были в октагоне», - цитирует Уиттакера LowKick MMA.

Напомним, в последнем поединке 28-летний чеченец победил бывшего претендента на титул UFC Гилберта Бернса и вышел на третье место в рейтинге лиги. На его счету 11 побед подряд.