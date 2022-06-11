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«Безумие, что это не супер бой». Боец UFC О'Мэлли - о возможном поединке Махачева и Оливейры

Ранее российский легковес вызвал на поединок бразильца.
11 июня 2022 22:21
автор: Александр Бойченко

Американский боец UFC Шон О'Мэлли оценил вероятность проведения боя между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Это безумие, что это не супербой. Я думаю, это будет хороший поединок. У Ислама пока нет особого имени, а Чарльз только-только стал знаменитым. Странно, ведь они в элитном дивизионе. Это будет сумасшедший бой», - цитирует О’Мэлли BJPenn.com.

Оливейра является обязательным претендентом на чемпионский пояс UFC в легком весе. Он потерял данный титул, так как не сдал вес в прошлом бою с американцем Джастином Гэйтжи. За свою карьеру Оливейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений, также один бой с его участием был признан недействительным.

На счету Махачева 22 победы при одном поражении.

источник: BJ Penn
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