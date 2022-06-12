Шевченко в седьмой раз защитила титул UFC в наилегчайшем весе, победив Сантос раздельным решением

В ночь на 12 июня в Сингапуре состоялся поединок между представительницей Киргизии Валентиной Шевченко и Таилой Сантос из Бразилии в рамках турнира UFC 275.

Отметим, что бой продлился все пять раундов. На кону стоял титул чемпиона промоушена в наилегчайшем весе, который принадлежит Шевченко. По итогам поединка судьи раздельным решением отдали победу Шевченко – 48:47, 47:48, 49:46.

Таким образом, Валентина в седьмой раз смогла защитить пояс UFC. На счету 34-летней спортсменки 22 победы и три поражения в карьере. Что касается Сантос, то 28-летняя бразильянка потерпела свое второе поражение в октагоне при 19 победах.