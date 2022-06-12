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Гловер Тейшейра уступил Иржи Прохазке удушающим приемом и лишился пояса UFC в полутяжелом весе

В промоушене появился новый чемпион.
12 июня 2022 08:47
автор: Владислав Корегин

Главный поединок турнира UFC 275 между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой завершился победой чешского бойца.

Отметим, что соревнования прошли в ночь на 12 июня в Сингапуре. На кону стоял титул чемпиона промоушена в полутяжелом дивизионе. В конце пятого раунда Прохазка применил удушающий прием против своего соперника и добился итоговой победы.

Таким образом, 29-летний представитель Чехии стал новым обладателем пояса UFC. В своей карьере он выиграл 29 поединков и потерпел три поражения. Один бой с его участием завершился вничью.

Что касается Тейшейры, то на счету 42-летнего бразильца 33 победы и восемь поражений.

источник: «Советский спорт»
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