Тейшейра заявил, что продолжит свою карьеру несмотря на поражение от Прохазки на турнире UFC 275

Бразильский боец ММА Гловер Тейшейра прокомментировал свое поражение от представителя Чехии Иржи Прохазки на турнире UFC 275, который прошел в ночь на 12 июня в Сингапуре.

Напомним, что 42-летний спортсмен уступил своему сопернику в конце пятого раунда – чех успешно применил удушающий прием. Тем самым, бразилец лишился титула чемпиона промоушена в полутяжелом весе.

– Я ожидал от Иржи всего в этом бою. Он очень умелый парень – у него очень тяжелые удары по корпусу. Я отдал всего себя в октагоне, как и всегда. Что там насчет 3 июля? Я выгляжу на 42? Нет? Я собираюсь продолжать, – сказал Тейшейра после боя.

Добавим, что в своей карьере Тейшейра одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Что касается Прохазки, то на счету 29-летнего представителя Чехии 29 побед и три поражения. Один бой с его участием завершился вничью.