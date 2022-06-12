Иржи Прохазка стал первым чехом в истории UFC, завоевавшим чемпионский титул

Иржи Прохазка победил Гловера Тейшейру удушающим приемом в поединке за титул UFC в полутяжелом весе.

Отметим, что очный бой спортсменов прошел в ночь на 12 июня в рамках турнира UFC 275. Как сообщает ESPN, 29-летний Прохазка стал первым в истории промоушена чемпионом, представляющим Чехию.

Добавим, что в своей карьере Иржи одержал 29 побед и потерпел три поражения. Один бой с его участием завершился вничью. Что касается Тейшейры, то на счету 42-летнего бразильца 33 победы и восемь поражений. Титул UFC спортсмен завоевал в октябре прошлого года, победив поляка Яна Блаховича.