Иржи Прохазка заявил о готовности провести поединок с Яном Блаховичем

Чешский боец ММА Иржи Прохазка, ставший новым чемпионом UFC в полутяжелом весе, сообщил о том, что он готов провести поединок с представителем Польши Яном Блаховичем в рамках своей первой защиты титула.

Напомним, что в ночь на 12 июня на турнире UFC 275 29-летний спортсмен победил бразильца Гловера Тейшейру удушающим приемом.

– Думаю, Ян является следующим претендентом на пояс, поэтому я должен с ним драться. У меня все для того, что победить его. Я буду готов к поединку с ним, – сказал Прохазка на пресс-конференции.

Добавим, что в своей карьере Прохазка одержал 29 побед и потерпел три поражения. Один бой с его участием завершился вничью. Что касается Блаховича, то на счету 39-летнего поляка 29 побед и девять поражений. В октябре прошлого года спортсмен уступил Тейшейре и утратил титул UFC в полутяжелом весе.