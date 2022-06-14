Петр Ян сообщил, что Марлон Вера хочет провести с ним поединок в августе 2022 года

Российский боец UFC Петр Ян высказался по поводу ситуации с возможным проведением поединка с Марлоном Верой.

Ранее представитель Эквадора заявил, что он готов «расправиться» с россиянином, а затем подраться с китайцем Суном Ядуном.

– Вера сам бросил вызов, но когда мы дали согласие, он начал говорить, что имел ввиду бой на август. Август или 10 сентября, месяц разницы, чтобы подраться с первым номером рейтинга. Если ты реально говоришь об этом и хочешь бой, но потом выбираешь соперника, не знаю. Может быть, он не ожидал, что мы согласимся, – цитирует Яна «Чемпионат».

Напомним, что в своей карьере Ян одержал 16 побед (7 нокаутом) и потерпел три поражения. В последний раз 29-летний спортсмен выходил в октагон в апреле этого года, уступив американцу Алджамейну Стерлингу.

Что касается Веры, то на счету 29-летнего эквадорца 20 побед и семь поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.