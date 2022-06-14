Многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России, информирует ТАСС.

Его оппонентом на данный пост был Радмир Габдуллин, который возглавлял организацию с 2018 года. Емельяненко был избран большинством голосов.

Отметим, что изначально кандидатуру на пост главы союза выдвигал глава Омской федерации ММА Андрей Терентьев. Позднее он решил не участвовать в выборах. Терентьев снял свою кандидатуру в пользу Емельяненко.

Добавим, что Федор возглавлял Союз ММА России с 2012 по 2018 годы. В апреле он покинул организацию из-за несогласия с деятельностью Габдуллина.