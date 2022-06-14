«Не знаю, почему Хабиб сказал так»: Федор Емельяненко – о возможном поединке в лиге Нурмагомедова

Российский боец Bellator Федор Емельяненко не обсуждал возможное выступление в лиге EFC. Об этом он заявил ТАСС.
Напомним, EFC – российский промоушен, принадлежащий экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
33-летний уроженец Дагестана заявил в одном из интервью, что хочет устроить бой Емельяненко с бразильцем Джуниором Дос Сантосом.
«Переговоров не было. Не знаю, почему Хабиб сказал так, но со мной никто не связывался», – заявил 44-летний ветеран ММА.
Ранее Федор Емельяненко заявил о желании получить реванш с американцем Райаном Бейдером.