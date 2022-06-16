Чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг проведет поединок с Диллашоу на турнире UFC 279 в сентябре

Стал известен следующий соперник чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.

Как сообщает MMA Fighting, ссылаясь на свои источники в промоушене, 32-летний американец проведет поединок со своим соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Отмечается, что бой запланирован на 11 сентября в рамках турнира UFC 279.

Добавим, что Стерлинг проведет вторую защиту титула UFC. 9 апреля спортсмен победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей. Всего на счету американца 21 победа и три поражения.

Что касается Диллашоу, в своей карьере 36-летний спортсмен одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.