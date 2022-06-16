В США сообщили о том, что Забит Магомедшарипов завершил свою карьеру

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов завершил свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что 31-летний спортсмен мог принять данное решение из-за проблем со здоровьем, не позволивших ему вернуться в октагон.

Добавим, что в рамках UFC Магомедшарипов провел шесть боев, одержав шесть побед. Всего на счету спортсмена 18 побед (6 нокаутом) в карьере и одно поражение.

В последний раз Забит принимал участие в поединке в ноябре 2019 года, победив Кэлвина Каттара.