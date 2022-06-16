ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В США сообщили о том, что Забит Магомедшарипов завершил свою карьеру

Россиянин не выходил в октагон с осени 2019 года.
В США сообщили о том, что Забит Магомедшарипов завершил свою карьеру
16 июня 2022 09:17
автор: Владислав Корегин
автор фото: Союз ММА России

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов завершил свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что 31-летний спортсмен мог принять данное решение из-за проблем со здоровьем, не позволивших ему вернуться в октагон.

Добавим, что в рамках UFC Магомедшарипов провел шесть боев, одержав шесть побед. Всего на счету спортсмена 18 побед (6 нокаутом) в карьере и одно поражение.

В последний раз Забит принимал участие в поединке в ноябре 2019 года, победив Кэлвина Каттара.

источник: MMA Fighting
Это интересно:
В США сообщили о том, что Забит Магомедшарипов завершил свою карьеру
В США сообщили о том, что Забит Магомедшарипов завершил свою карьеру
Россиянин не выходил в октагон с осени 2019 года.
16.06.2022 09:17
ММА
автор: Владислав Корегин
Чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг проведет поединок с Диллашоу на турнире UFC 279 в сентябре
Бой пройдет 11 сентября.
16.06.2022 08:34
ММА
автор: Владислав Корегин
Чемпион UFC Оливейра хочет подраться с Макгрегором: Этот поединок принес бы мне много денег
Ранее сообщалось, что ирландец вернется осенью 2022 года.
15.06.2022 16:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Не знаю, почему Хабиб сказал так»: Федор Емельяненко – о возможном поединке в лиге Нурмагомедова
Последний Император не подтвердил факт переговоров.
14.06.2022 21:48
ММА
Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России
Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России
Изначально легендарный боец не выдвигал свою кандидатуру на этот пост.
14.06.2022 18:23
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Петр Ян сообщил, что Марлон Вера хочет провести с ним поединок в августе 2022 года
В последний раз россиянин выходил в октагон в апреле этого года.
14.06.2022 10:59
ММА
автор: Владислав Корегин
Иржи Прохазка заявил о готовности провести поединок с Яном Блаховичем
Ранее чех стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.
12.06.2022 12:03
ММА
автор: Владислав Корегин
Иржи Прохазка стал первым чехом в истории UFC, завоевавшим чемпионский титул
29-летний спортсмен победил бразильца Гловера Тейшейру на турнире UFC 275.
12.06.2022 10:45
ММА
автор: Владислав Корегин
Тейшейра заявил, что продолжит свою карьеру несмотря на поражение от Прохазки на турнире UFC 275
Бразилец лишился титула чемпиона UFC в полутяжелом весе.
12.06.2022 09:44
ММА
автор: Владислав Корегин
Гловер Тейшейра уступил Иржи Прохазке удушающим приемом и лишился пояса UFC в полутяжелом весе
В промоушене появился новый чемпион.
12.06.2022 08:47
ММА
автор: Владислав Корегин
Пойдет по стопам Дзюбы? Что ждет Бакаева после перехода из «Спартака» в «Зенит»
Контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым подписан по схеме «3 плюс 1», что говорит о серьезных планах питерцев на футболиста сборной России, которого они заполучили бесплатно.
«Попробуй наладь контакт с этими миллионерами…» Владимир Пономарев — о перспективах Федотова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Федотов пошел на понижение! Как Владимир Федотов возглавил ЦСКА вместо «Сочи»
Владимир Федотов все-таки принял предложение армейцев, которые расстались с братьями Березуцкими.
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
«Засада» для российского фигурного катания! Нюансы новой системы чемпионата мира
Конгресс ISU, прошедший в Таиланде, утвердил новый регламент ЧМ – с 2025 года в нем появится дополнительный квалификационный раунд.
«Ваноли — не предатель, Абаскаль готов страдать». Откровения спортивного директора «Спартака»
Лука Каттани на специальной пресс-конференции рассказал об уходе Паоло Ваноли, приглашении Гильермо Абаскаля и летней трансферной компании красно-белых.
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция финального игрового дня
В Москве подходит к концу представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика