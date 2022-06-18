«Я убью тебя»: Дураев и Бакли устроили стычку перед боем в UFC (видео)

Российский боец ММА Альберт Дураев провел дуэль взглядов с американцем Хоакином Бакли. Соответствующий ролик выложила пресс-служба UFC.

Судя по видео, представитель США решил спровоцировать соперника на конфликт. Он спросил у Дураева: «Что ты можешь сделать?» 33-летний уроженец Грозного ответил: «Я убью тебя, братан».

Напомним, бой Дураева и Бакли состоится 19 июня и пройдет на турнире UFC on ESPN 37.

К слову, за всю карьеру в ММА Альберт Дураев выиграл 15 боев и уступил три раза. Что касается Бакли, то на его счету 14 побед и 3 поражения.