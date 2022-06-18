Петр Ян бросил вызов Сехудо: Ты слишком много говорил

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян обратился к экс-чемпиону в двух весовых категориях Генри Сехудо. Ранее боец анонсировал возвращение в профессиональный спорт.

«Эй Генри, ты слишком много говорил, когда был на пенсии. Пришло время возвращаться!» - написал Ян в соцсетях.

Напомним, что в прошедшем поединке россиянин уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.

Что касается Сехудо, то он бывший обладатель двух чемпионских поясов в UFC, а также выиграл золотую медаль ОИ-2008 по вольной борьбе.