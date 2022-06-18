Сехудо ответил на вызов Яна: Вернись в Дагестан и научись бороться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо жестко ответил российскому бойцу Петру Яну после того, как тот бросил ему вызов.

«Я бы вернулся, если бы у тебя было золото, которое я бы с радостью забрал. Тебе следует вернуться в Дагестан и научиться бороться лучше, потому что ты проиграл американскому бойцу третьего дивизиона. После такого поражения с твоей стороны было бы неразумно бросать вызов олимпийскому чемпиону», - написал Сехудо в своих социальных сетях.

Напомним, что в прошедшем поединке россиянин уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.

Что касается Сехудо, то он бывший обладатель двух чемпионских поясов в UFC, а также выиграл золотую медаль ОИ-2008 по вольной борьбе.