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Шлеменко готов помочь Хабибу Нурмагомедову подготовиться к бою с Адесаньей

«Орел» не объявлял о возвращении в октагон.
Шлеменко готов помочь Хабибу Нурмагомедову подготовиться к бою с Адесаньей
21 июня 2022 15:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: UFC

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко назвал бойцов смешанных единоборств, ради поединка с которыми экс-обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить спортивную карьеру.

«Если бы Хабиб решил вернуться, то бой с Оливейрой был бы более вероятным. Но если брать в расчет ситуацию со сгонкой, то тогда пришлось бы биться с Адесаньей. В полусреднем весе титулом владеет Камару Усман, а они с Нурмагомедовым друзья, поэтому их поединок вряд ли возможен. Я бы с огромным интересом посмотрел за битвой Нурмагомедова с Адесаньей. Если бы Хабибу понадобилось, с удовольствием помог бы ему в подготовке к этому бою», - приводит слова Шлеменко RT.

Бразилец Чарльз Оливейра является обязательным претендентом UFC на чемпионский бой в легком весе, на его счету 33 победы при восьми поражениях и одном несостоявшимся поединке.

Исраэль Адесанья чемпион организации в среднем весе. Он проиграл всего лишь один бой при 22 победах.

источник: «RT на русском»
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