Камил Гаджиев считает, что Нурмагомедов пытался бы победить Адесанью внизу

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предположил, как проходил бы бой между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и непобедимым бойцом легковесом Хабибом Нурмагомедовым.

«Разница в борцовском классе космическая. Нурмагомедов бы завязал Адесанью, несмотря на то, что в этом бою, наверное, весил бы меньше и был бы не в выигрышном положении в стойке. Борьба бы всё решила. И где-то к третьему раунду он финишировал бы соперника в партере. Нет сомнений, что поединок проходил бы именно на канвасе. Хабиб бы переводил Исраэля и мучил бы его внизу», - приводит слова Гаджиева RT.

Напомним, что Хабиб завершил свою карьеру два года назад в качестве чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов ушел из спорта, имея статистику побед и поражений 29-0.

Адесанья проиграл один бой при 22 победах.