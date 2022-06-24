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«Я никогда не проигрывал по-настоящему». Диаз ответил Уайту после слов о поражениях

Ранее сообщалось, что американец может провести боксерский поединок с Джейком Полом.
24 июня 2022 18:55
автор: Александр Бойченко

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз ответил на слова президента UFC Дэйны Уайта о том, что он переживает не самый лучший период в карьере.

«По крайней мере, я никогда по-настоящему не проигрывал, в отличие от всех этих придурков», - ответил Диаз в соцсетях.

Добавим, что 37-летний Диаз имеет профессиональный рекорд 20-13. В прошедшем бою, который состоялся в июне 2021 года, он уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось о том, что Нейт хочет провести боксерский поединок с популярным блогером Джейком Полом.

Это интересно:
«Я никогда не проигрывал по-настоящему». Диаз ответил Уайту после слов о поражениях
Ранее сообщалось, что американец может провести боксерский поединок с Джейком Полом.
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