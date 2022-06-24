UFC Vegas 57: Царукян и Гамрот показали равный вес перед поединком

«Я мясо не жарю — я его ем». Новый главный тренер «Динамо» — о конкуренции со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на своей первой пресс-конференции в России рассказал о задачах на сезон, приглашении Александра Овечкина в команду и промахе Даниила Фомина в финале Кубка России.