UFC Vegas 57: Царукян и Гамрот показали равный вес перед поединком

Сегодня, 24 июня, в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Vegas 57. Россиянин Арман Царукян показал равный вес с представителем Польши Матеушем Гамротом.
В соглавном бою турнира сразятся казахстанская звезда Шавкат Рахмонов и Нил Магни. Кроме того, брат Хабиба Нурмагомедова Умар проведет свой третий бой в UFC в основном карде турнира.
По результатам взвешивания Рахмонов оказался легче Магни, а Умар Нурмагомедов перевесил Нейта Манесса.
UFC Вегас 56. Взвешивание
Основной кард
Арман Царукян (70,76 кг) — Матеуш Гамрот (70,76 кг)
Нил Магни (77,56 кг) — Шавкат Рахмонов (77,34 кг)
Алан Баду — Джош Парисян (120,43 кг)
Кристос Гиагос (70,76 кг) — Тиаго Мойзез (70,53 кг)
Нэйт Манесс (61,23 кг) — Умар Нурмагомедов (61,69 кг)
Крис Кёртис (84,14 кг) — Родолфо Виейра.