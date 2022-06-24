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Бетербиев заявил, что он мог перенести бой с Джо Смитом-младшим из-за травмы

Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде.
24 июня 2022 21:25
автор: Александр Бойченко

Российский боксер и чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о ходе подготовки к бою против Джо Смита-младшего.

«Подготовка началась во время Рамадана, и сначала тренировался я только один раз в день. Но даже несмотря на это, итогом мы с тренерским штабом довольны. Правда, была одна травма, из-за которой я думал, придется переносить бой, но, к счастью, все обошлось.

На этот бой у нас с тренерами было много разных стратегий, которые мы отрабатывали в течение восьми недель. Поэтому во время боя выбор верной тактики произошел на автомате», - написал Бетербиев в своих социальных сетях.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Бетербиев нокаутировал своего соперника. Таким образом, Артур защитил чемпионские пояса WBC и IBF, а также отобрал у американца титул WBO.

Отметим, что 37-летний Бетербиев одержал свою 18-ю победу в 18 боях. На счету 32-летнего Смита - четыре поражения в 32 поединках.

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Бетербиев заявил, что он мог перенести бой с Джо Смитом-младшим из-за травмы
Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде.
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