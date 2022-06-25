«Это будет легкая победа Хабиба». Сехудо - о возможном поединке с Адесаньей

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что Хабиб Нурмагомедов с легкостью победил бы действующего чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесанью.

«Без вопросов. Я думаю, это будет легкая победа Хабиба. Его борьба и партер слишком хороши», - написал Генри Сехудо в своих социальных сетях.

В активе новозеландского бойца 22 победы и одно поражение в профессиональной карьере.

Напомним, уроженец Дагестана ушел из ММА в 32 года. Он не потерпел ни одного поражения. На его счету 29 боев и 29 побед.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC. К слову, помимо чемпионского титула, он некоторое время был лучшим бойцом промоушена вне зависимости от веса.