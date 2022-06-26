Рахмонов победил Магни удушающим приемом в со-главном бою турнира UFC Vegas 57

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов одержал победу над представителем США Нилом Магни в рамках со-главного поединка турнира UFC Vegas 57, который прошел в ночь на 26 июня.

Отметим, что бой завершился во втором раунде – судья остановил поединок после того, как Рахмонов успешным образом применил удушающий прием на своем сопернике.

Таким образом, Рахмонов выиграл свой 16-й поединок в карьере. При этом 27-летний спортсмен не потерпел ни одного поражения. Что касается Магни, то на счету 34-летнего американца 29 побед и 10 поражений.